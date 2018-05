Actualidade

O arquiteto Nuno Brandão Costa, um dos curadores da representação nacional na Bienal de Arquitetura de Veneza, afirmou hoje que o Leão de Ouro atribuído a Eduardo Souto de Moura "é inteiramente merecido" pela "simplicidade, descrição e subtileza".

Souto de Moura recebeu um Leão de Ouro da 16.ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza pelo projeto "São Lourenço do Barrocal", em Monsaraz, no Alentejo, apresentado na grande exposição do Arsenal, onde se encontram projetos de mais de uma centena de arquitetos de todo o mundo.

"É muito bom para Portugal e é inteiramente merecido", salientou contactado pela agência Lusa, o arquiteto que faz dupla na curadoria com Sérgio Mah.