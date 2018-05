Eutanásia

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que o partido tem uma "visão profundamente humanista" sobre uma "matéria muito sensível e complexa" como a eutanásia, que pensa que corresponde "ao sentimento maioritário na sociedade portuguesa".

"As sociedades evoluíram em relação a esta matéria" e "no sentido de prolongar a vida, nunca para aproximar mais a morte", disse o líder do PCP, que discursava em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora.

E "é por isso que nós consideramos esta visão profundamente humanista que acompanha essa evolução das sociedades ao longo da história, de procurar que a vida seja prolongada em condições de dignidade e não decidirmos nós da morte", acrescentou.