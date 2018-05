Actualidade

O Real Madrid e o Liverpool estão empatados a zero ao intervalo da final da Liga dos Campeões de futebol, que se está a disputar hoje no Estádio Olímpico de Kiev.

A primeira parte do encontro ficou marcada pelas lesões do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e Dani Carvajal, do Real Madrid, que tiveram de ser substituídos.

O Real Madrid procura vencer a prova pela terceira vez consecutiva e sagrar-se campeão europeu pela 13.ª vez, enquanto o Liverpool tenta alcançar o terceiro título.