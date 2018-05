PS/Congresso

A eurodeputada Ana Gomes avisou hoje, no congresso do PS, que "não vale varrer para debaixo do tapete" o que pode envergonhar e admitiu que o partido errou ao "baixar exigências éticas".

"Não vale a pena varrer para debaixo do tapete o que do passado pode envergonhar a credibilidade do PS, partido de gente séria e trabalhadora, só se reforça quando assume erros", avisou, num discurso aplaudido pelos delegados ao 22.º Congresso Nacional do PS na Batalha, no distrito de Leiria.

E quanto ao passado, que inclui o mandato de José Sócrates, o antigo primeiro-ministro envolvido no Processo Marquês, acusado de corrupção passiva, nome que nunca pronunciou na tribuna, Ana Gomes admitiu os erros.