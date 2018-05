PS/Congresso

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai encabeçar a lista do líder socialista, António Costa, para a Comissão Nacional do partido, na qual as mulheres representam cerca de 37% do total de membros.

Na Comissão Nacional do PS, o órgão máximo socialista entre congressos e que é constituído por 251 elementos efetivos, o presidente, Carlos César, e o secretário-geral socialista têm inerência.

Segundo fonte oficial dos socialistas, após o nome de Ana Catarina Mendes, segue-se na lista proposta por António Costa um representante a indicar pela estrutura dos Açores e outro da Madeira.