O futebolista português Cristiano Ronaldo disse no sábado, após vencer a Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid, que vai haver novidades em relação ao seu futuro e que já falou com o seu agente.

"Já falei com o meu agente [Jorge Mendes] e já lhe disse, ele está a par da situação e vai haver novidades", disse Ronaldo, em declarações recolhidas pela RTP em Kiev, onde os 'merengues' venceram o Liverpool na final da Liga dos Campeões, por 3-1.

Ronaldo lançou uma 'bomba' ainda no relvado, quando deixou a entender que poderia deixar o Real Madrid no final da temporada - "foi bom jogar no Real Madrid -, mas lamentou o momento em que falou sobre o assunto.