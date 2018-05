PS/Congresso

A moção de estratégia global de António Costa, intitulada "Geração 20/30", foi hoje aprovada no 22.º Congresso Nacional do PS com uma maioria esmagadora, na votação de braço no ar.

O texto, coordenado pela secretária de Estado Mariana Vieira da Silva, prevê um caminho de convergência salarial com a União Europeia, a redução das disparidades nos vencimentos nacionais e o aumento sustentado do salário mínimo nacional (SMN).

Por outro lado, assinala que os compromissos assumidos com os parceiros de esquerda parlamentar foram todos cumpridos, mas adverte que o grande desígnio é tornar sustentável o atual ciclo de crescimento e emprego.