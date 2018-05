Actualidade

O Europa-Park reabriu hoje as portas ao público depois do incêndio que atingiu no sábado o parque de diversões, que se localiza em Rust, no oeste da Alemanha.

Algumas atrações permanecem fechadas devido aos estragos causados pelo fogo, que começou numa zona de armazenamento e, posteriormente, espalhou-se à atração "A Caverna dos Piratas", que foi totalmente destruída pelas chamas.

O público teve de ser retirado das instalações do parque de atrações no sábado.