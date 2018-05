PS/Congresso

O líder do PS vai propor a reeleição de Ana Catarina Mendes para secretária-geral adjunta, anunciou hoje António Costa no encerramento do 22.º Congresso Nacional do partido na Batalha (Leiria).

"Tal como fiz há dois anos atrás, continuo a entender que é absolutamente essencial compatibilizar a ação que temos na governação, autarquias, regiões, com a vitalidade e autonomia do PS. Mais uma vez, vou utilizar a figura da secretária-geral adjunta, irei propor à Comissão Nacional a reeleição da nossa camarada Ana Catarina Mendes", disse Costa.

O cargo de secretário-geral adjunto foi criado em 2016, depois de o PS assumir a liderança do Governo.