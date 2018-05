Actualidade

O Benfica ficou hoje no segundo lugar na Taça dos Europeus de atletismo, ao concluir a competição masculina com 159 pontos, contra 163,5 dos turcos do Enka, que se sagraram campeões europeus, em Birmingham, Inglaterra.

Os 'encarnados', que partiram para a competição com o objetivo de melhorarem o bronze de há dois anos ou, pelo menos, de igualarem esse registo, conseguiram-no, repetindo a sua melhor classificação de sempre na competição.

Na segunda jornada, o Benfica somou apenas dois triunfos, na vara, por Diogo Ferreira (5,55 metros), e no triplo, por Pedro Pablo Pichardo (17,30).