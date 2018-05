Roland Garros

A letã Jelena Ostapenko, campeã em título, foi hoje eliminada na primeira ronda do torneio de ténis de Roland Garros, segundo 'Grand slam' do ano, ao perder com a ucraniana Kateryna Kozlova.

Jelena Ostapenko, quinta do 'ranking' mundial e quinta cabeça de série, perdeu com a 66.ª da tabela WTA em dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-3, num embate que durou uma hora e 34 minutos.

Há um ano, a letã, então com 20 anos e 47.ª da hierarquia feminina, somou o primeiro título da sua carreira, ao bater na final de Paris a romena Simona Halep por 4-6, 6-4 e 6-3.