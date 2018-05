Mundial2018

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, frisou hoje que, apesar do jogo de segunda-feira com a Tunísia, em Braga, ser um particular, os resultados da seleção portuguesa "interessam sempre".

"Os resultados interessam sempre, estamos a representar a seleção nacional, não já jogos em que os resultados não contam, sendo mais ou menos amigáveis, antes do campeonato do Mundo ou da Europa, em competição oficial, porque quando estás em representação do teu país, tudo é importante", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os tunisinos.

No primeiro de três jogos particulares antes da fase final do campeonato do Mundial de 2018, na Rússia, Fernando Santos quer "ver como os jogadores estão depois da paragem dos campeonatos".