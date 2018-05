Actualidade

Quatro estreias em dez produções portuguesas e 15 espetáculos estrangeiros fazem parte da programação do 35.º Festival de Almada, a decorrer de 04 a 18 de julho, anunciou hoje a companhia anfitriã, a Companhia de Teatro de Almada (CTA).

Apesar de a divulgação da programação estar agendada para 15 de junho, na Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em Almada, a CTA divulgou hoje, na sua página da Internet, alguns dos espetáculos que podem ser vistos na edição desse ano do Festival, a decorrer em vários salas do concelho de Almada e algumas da cidade de Lisboa.

A realização desta edição do Festival chegou a estar em risco, devido à diminuição de verbas da Direção-Geral das Artes (DGArtes), no âmbito do concurso ao programa de apoio sustentado ao teatro, conforme disse à Lusa o diretor da Companhia, Rodrigo Francisco.