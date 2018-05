Actualidade

O internacional português Cristiano Ronaldo transmitiu hoje um sinal diferente do deixado no final da Liga dos Campeões de futebol, em Kiev, de que poderia estar de saída do Real Madrid, com um "obrigado e até para o ano".

Ronaldo, que fez incidir sobre si o foco das atenções no final do jogo com os ingleses do Liverpool (3-1), em Kiev, ao insinuar uma possível saída, foi um dos elementos mais animados nas comemorações da conquista do 13.º troféu, na praça Cibeles.

"Obrigado a todos e até para o ano", disse Ronaldo, que, de microfone na mão, foi um dos elementos mais ativos do Real Madrid nas comemorações com os adeptos, entoando cânticos e palavras de ordem, como "campeões, campeões, campeões".