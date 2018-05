Actualidade

As autoridades mexicanas detiveram a mulher do líder de um dos mais temidos cartéis de droga do país, acusada de dirigir as finanças da organização, e colocaram o estado de Jalisco em alerta por possíveis represálias.

Os fuzileiros mexicanos colocaram Rosalinda Gonzalez Valencia sob custódia no sábado, ao mesmo tempo que foi capturado outro dos membros-chave da organização Gerardo Botello Rosales, ou 'El Cachas', também na cidade de Zapopan, adiantou o ministro do Interior mexicano no domingo.

Alfonso Navarrete disse antecipar "uma violenta reação" do cartel, adiantando que oficiais do governo já tomaram precauções para prevenir ou responder a possíveis agressões.