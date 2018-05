Actualidade

A tempestade tropical Alberto, a primeira da temporada no Atlântico, aproximou-se da costa norte do Golfo no fim de semana, com ventos e chuvas torrenciais a obrigarem a evacuações em algumas ilhas norte-americanas da Florida.

Em comunicado, emitido no domingo, as autoridades norte-americanas ordenaram a evacuação de pequenas ilhas ao longo da costa do Golfo e do condado de Franklin, assim como das casas móveis e parques de veículos recreativos.

Perante a previsão de chuvas torrenciais, os estados norte-americanos da Florida, Alabama e Mississipi declararam o estado de emergência em vários condados.