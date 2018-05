Actualidade

Dezenas de milhares de 'motards', antigos combatentes norte-americanos, desfilaram nas suas motos, no domingo, em Washington, em homenagem aos soldados desaparecidos na guerra do Vietname.

Bandeiras norte-americanas, indumentária de cabedal e capacetes brilhantes marcaram a manifestação que foi recebida nas ruas com aplausos. A palavra de ordem é a mesma há 30 anos: "Nunca vos esqueceremos".

"É emocionante. Todos estão verdadeiramente satisfeitos nos ver", destacou Keith Gonzales no final do percurso, próximo do monumento em que se presta homenagem ao presidente Lincoln, no coração da capital norte-americana.