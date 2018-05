Actualidade

As mulheres têm salários inferiores aos dos homens em todas as profissões, em todos os países da Europa, desigualdade que se prolonga pela vida fora, com saídas precoces do mercado de trabalho, pensões baixas e maior risco de pobreza.

Estes e outros dados constam do estudo "Igualdade de Género ao Longo da Vida - Portugal no contexto europeu", da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e da autoria de sete investigadores, divulgado hoje e ao qual a Lusa teve acesso.

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora do estudo salientou que uma das novidades desta investigação está no facto de trazer uma perspetiva prolongada no tempo, estudando três fases da vida, desde a infância e juventude (entre os 15 e os 29 anos), passando pela 'rush hour of life' (dos 30 aos 49 anos) e terminando na fase tardia da vida ativa (dos 50 aos 64 anos).