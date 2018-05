Actualidade

A diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, saudou, hoje, em Paris, "a muito boa cooperação com Angola" durante a visita à instituição do presidente angolano, João Lourenço, na sua primeira etapa da deslocação oficial a França.

Esta foi a primeira vez que um chefe de Estado angolano visitou a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e foi o primeiro ponto da agenda da também primeira visita oficial de João Lourenço a França.

"Estamos muito felizes por ter escolhido a UNESCO para começar a sua visita a França. Temos uma muito boa cooperação com Angola e toda a nossa equipa está disponível para acompanhar os diferentes projetos", declarou a diretora-geral da instituição no início de uma curta reunião com João Lourenço.