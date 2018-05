Actualidade

O novo projeto do artista André Gigante, intitulado "Deambulaia", é "um convite para as pessoas navegarem e viajarem" dentro dos quadros, com o apoio textual do maestro Rui Massena, em exposição de 02 a 21 de junho, no Porto.

A Fundação Escultor José Rodrigues vai receber o projeto cujo conceito vem da deambulação, pretendendo combater uma "sociedade cíclica, amarrada às rotinas, que cria canais de comunicação e não valoriza o olhar para o lado", com o processo de criação a passar por "fugir de começar a desenhar formas pré-concebidas", sendo uma "viagem e descoberta", como contou o criador à Lusa.

"Este projeto sou eu a abrir-me e a deixar entrar, não me impondo tanto. Há aqui uma transversalidade, que decidi não ser demasiado evidente sobre ela, mas toda esta série é feita com 'background' musical. Usei a música como ponto de fuga, para fugir às formas e para ir buscar catalisadores como o lado emotivo, expressivo, rítmico. Daí ter estendido o convite ao maestro Rui Massena", explicou.