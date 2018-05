Actualidade

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) está hoje reunido com congéneres europeus para "acertar as datas" da greve europeia de tripulantes de cabine da Ryanair a realizar em julho/agosto, disse a direção à Lusa.

"Vamos continuar a reunião realizada a 24 de abril em Lisboa e tudo indica que iremos acertar as datas para a greve a realizar em julho e/ou agosto. Tenho esperança que saia uma data marcada, já", afirmou Bruno Fialho, da direção do SNPVAC, em declarações à agência Lusa à entrada para o encontro, que decorre entre as 11:00 e as 16:30 em Madrid.

Em causa, explicou, está a "falta de compromisso, as condições laborais idênticas em todos os países, que não existem, e as ilegalidades praticadas pela Ryanair ao não aplicar as leis imperativas de cada país na base do tripulante".