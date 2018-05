Actualidade

Os hospitais de Coimbra vão investir dez milhões de euros na automatização do 'core' laboratorial do Serviço de Patologia Clínica, reduzindo tempos de resposta, colheita de amostras e custos, otimizando recursos e simplificando processos.

"O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está a implementar uma cadeia laboratorial de elevado grau de automatização, em conformidade com o conceito 'corelab', no Edifício São Jerónimo, localizado no campus do polo dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)", afirma uma nota do gabinete de comunicação do CHUC.

O projeto surge no âmbito da reorganização dos laboratórios do Serviço de Patologia Clínica (SPC) do CHUC, que tem como principais objetivos reduzir o tempo de resposta aos pedidos de análises e o número de amostras colhidas por doente, otimizar recursos e simplificar processos e fluxos de trabalho.