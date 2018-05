Actualidade

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) aprovaram hoje em Bruxelas a adoção de novas sanções contra a Venezuela, na sequência de umas eleições presidenciais que não consideram "nem justas, nem livres".

"A UE atuará com rapidez, de acordo com os procedimentos estabelecidos, com o objetivo de impor novas medidas restritivas, dirigidas e reversíveis, que não prejudiquem a população venezuelana, cuja difícil situação a UE deseja aliviar", sublinha a declaração conjunta dos chefes da diplomacia do bloco comunitário.

O Conselho de Assuntos Externos da UE, no qual Portugal está representado pela Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, acordou a adoção de novas "medidas restritivas", que se traduzirão em sanções "a uma lista de pessoas" envolvidas na realização das eleições, cujo nome só será oficialmente revelado na próxima reunião, em junho.