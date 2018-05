Actualidade

Um maliano indocumentado que salvou uma criança de quatro anos após trepar a um edifício de quatro andares em Paris vai ser naturalizado francês e poderá integrar os sapadores bombeiros, anunciou hoje o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Todos os papeis vão ser regularizados", garantiu o chefe de Estado, após um encontro com Mamoudou Gassama, o jovem maliano que no sábado demorou apenas meio minuto a subir pela fachada do prédio até salvar a criança, que estava pendurada da varanda.

Macron propôs-lhe iniciar o processo de naturalização, o que Gassama aceitou, e ofereceu-lhe um emprego como sapador bombeiro.