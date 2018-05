Actualidade

O novo representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, o diplomata brasileiro José Viegas Filho, chegou hoje a Bissau e disse esperar um "trabalho coerente" das Nações Unidas para que o país encontre a paz e o desenvolvimento.

"Estou muito feliz de estar a chegar à Guiné-Bissau por esta experiência que eu espero seja muito construtiva, de maneira a que as Nações Unidas, com os seus melhores propósitos, possa fazer um trabalho coerente do país para que nós encontremos um futuro de prosperidade, paz e progresso", afirmou José Viegas Filho à agência Lusa.

O diplomata brasileiro, que será também chefe do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, falava à Lusa no aeroporto Osvaldo Vieira, na capital guineense.