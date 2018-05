Actualidade

A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) disse hoje que o Governo "manifestou abertura" para discutir algumas das propostas apresentadas pelo setor, mas o protesto para já mantém-se.

Os camionistas mantêm a paralisação iniciada às 08:00 para reclamar a regulamentação do setor e a indexação do preço dos transportes ao dos combustíveis.

No final de uma reunião no Ministério do Planeamento e Infraestruturas, que tem a tutela dos Transportes - e que contou também com a presença da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) -, Márcio Lopes da ANTP disse aos jornalistas que o Governo se comprometeu a criar um grupo de trabalho para discutir as propostas para o setor.