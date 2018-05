Actualidade

O Presidente de Angola, João Lourenço, manifestou, hoje, no Palácio do Eliseu, em Paris, o interesse de Angola em ser membro da Organização Internacional da Francofonia e recebeu o apoio do seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

No primeiro dia da deslocação oficial a França, o primeiro país na Europa que visita desde que foi empossado, João Lourenço foi recebido pelo Presidente francês e ambos sublinharam a vontade de reforçar as relações bilaterais, tendo sido assinados quatro acordos de cooperação no domínio da Defesa, da Agricultura, da Economia e da formação de quadros.

"Reafirmar aqui a vontade de Angola em estreitarmos cada vez mais as nossas relações. Daí o facto de termos manifestado também o interesse em sermos membros, de alguma forma - ou como observadores ou membros de pleno direito - da Organização Internacional da Francofonia, pelo importante papel que esta organização joga no mundo, mas muito em particular no nosso continente em África", afirmou João Lourenço, em conferência de imprensa.