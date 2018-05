Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou hoje, em Paris, "todo o apoio às reformas iniciadas pelo Presidente" João Lourenço, no primeiro dia da visita oficial do chefe de Estado angolano a França.

João Lourenço foi recebido no Palácio do Eliseu, onde almoçou com o seu homólogo francês, tendo ambos sublinhado, em conferência de imprensa, a vontade de reforçar as relações bilaterais.

"Dou todo o meu apoio às reformas iniciadas pelo Presidente Lourenço. A luta contra a corrupção, a facilitação de vistos para os empresários, homens de negócios ou assalariados e a reforma do quadro do capital da economia que permite limitar os constrangimentos e abrir a economia angolana a parceiros, investidores e atores económicos estrangeiros, a meu ver vão na boa direção", afirmou Emmanuel Macron.