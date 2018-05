Actualidade

O homem que ficou hoje encarcerado em escombros, na Amadora, no distrito de Lisboa, já foi libertado e transportado "em estado grave" para o Hospital de Santa Maria, disse à Lusa fonte do INEM.

Segundo a fonte do INEM, o homem de 50 anos foi transportado "em estado grave" para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Em declarações à Lusa, o comandante da Proteção Civil da Amadora, Luís Carvalho, adiantou que o homem teve de ser "sedado pelos médicos do INEM" para minimizar as dores causadas durante as operações de socorro.