OE2019

O presidente do PS manifestou-se hoje confiante na manutenção da estabilidade política no país, mas antecipou que a negociação do orçamento para 2019 com os parceiros de esquerda, no último ano da legislatura, "será mais difícil".

Estas palavras foram proferidas por Carlos César no final da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, reunião que durou cerca de uma hora.

"Estamos no último ano desta legislatura e é natural que cada um dos partidos queira salientar diferenças que são naturais e verdadeiras. Portanto, é sempre mais difícil o último orçamento, mas será certamente o momento em que se afirmará a estabilidade política", sustentou o presidente do PS.