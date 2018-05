Actualidade

Os sindicatos que representam a maioria dos tripulantes de cabine da Ryanair na Europa, hoje reunidos em Madrid, fizeram um ultimato à companhia aérea para que "cumpra as leis laborais em cada país", caso contrário, avançam para a greve.

"O dia 30 de junho é o prazo limite para a Ryanair responder às nossas exigências", disse à Lusa Bruno Fialho, da direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), hoje reunido com congéneres europeus para "acertar as datas" da greve europeia de tripulantes de cabine da Ryanair a realizar em julho/agosto.

Segundo contou, na reunião em Madrid os sindicatos europeus estiveram "a tratar de todos os procedimentos legais em cada país" para poderem avançar com uma greve europeia que será anunciada "logo após o dia 30 de junho".