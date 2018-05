Actualidade

A exposição "Como se pronuncia design em português?", do Museu do Design e da Moda (MUDE), vai estar patente numa galeria em Providence, no estado norte-americano de Rhode Island, a partir de 07 de junho.

"No âmbito da colaboração iniciada entre o MUDE e a Rhode Island School of Design (RISD), e integrando a Programação das Comemorações do Dia de Portugal, a exposição viaja para Providence, apresentando uma seleção de trabalhos realizados entre 2000 e 2018, que destaca propostas das gerações mais jovens de designers, formadas em diferentes escolas do país, ou trabalhos que resultam de diversos processos colaborativos", refere o museu português em comunicado.

A exposição estará patente de 07 de junho a 03 de agosto, na Sol Koffler Gallery, de quarta-feira a domingo.