A organização ambientalista Quercus saudou hoje a proposta da Comissão Europeia (CE) sobre redução de plásticos descartáveis, considerando-a "um marco de viragem" que irá contribuir para "uma regulação futura na utilização dos produtos em plástico no geral".

"Desde a prevenção à redução do impacte dos produtos de plástico no Ambiente, em particular no meio marinho, esta proposta da CE estabelece critérios para a utilização dos produtos de utilização única. A forma descontrolada com que o plástico de utilização única tem vindo a ser utilizado tem que mudar, é fundamental apostar na redução de aplicações onde a utilização de plásticos de uso único não faz sentido, aplicações para as quais muitas vezes já existe uma alternativa mais sustentável disponível", salienta a Quercus em comunicado.

A CE apresentou hoje, em Bruxelas, medidas para reduzir a poluição nos mares e oceanos e que incluem a proibição do uso de plástico em produtos como cotonetes, talheres, palhinhas e paus de balões.