Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol empatou hoje 2-2 com a sua congénere tunisina, no primeiro dos três últimos testes antes do Campeonato do Mundo da Rússia, em jogo disputado no Estádio Municipal de Braga.

Portugal ainda chegtou a estar a vencer por 2-0, depois dos golos de André Silva, aos 22 minutos, jogador que anotou o golo 1.000 da equipa das 'quinas', e de João Mário, aos 35, mas os tunisinos responderam e chegaram ao empate com tentos de Anice Badri, aos 39, e de Ben Youssef, aos 64.

Este foi o primeiro de três testes lusos antes do Mundial da Rússia, sendo que agora se segue a Bélgica, outro adversário com presença garantida na Rússia, em jogo agendado para 02 de junho no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, finalizando os ensaios no dia 07 de junho, no Estádio da Luz, frente à Argélia, seleção que ficou de fora do campeonato do mundo.