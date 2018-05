Actualidade

O futebolista brasileiro Fabinho vai deixar o Mónaco, equipa orientada pelo técnico português Leonardo Jardim, para se transferir para o Liverpool, finalista da Liga dos Campeões, anunciaram os dois clubes nas respetivas contas do 'twiter'.

"É algo que sempre quis. É uma equipa gigante. As infraestruturas do clube são excecionais", escreveu o médio brasileiro de 24 anos numa rede social, debaixo de uma foto em que aparece a assinar contrato com os 'reds'.

Fonte próxima do clube monegasco revelou que a transferência de Fabinho, que chegou em 2013 ao Principado, ascende a 50 milhões de euros, além de outros bónus por objetivos inseridos num contrato válido para as próximas cinco épocas.