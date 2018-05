Sporting

O Conselho Diretivo (CD) do Sporting alega hoje, em comunicado, que não se verificam nenhuma das premissas invocadas pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) para ser nomeada uma comissão de gestão do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Na nota emitida, o CD 'leonino' diz ter sido "surpreendido com nova tentativa de assalto ao poder no clube por parte do presidente da MAG, quando, na noite de hoje [segunda-feira], emitiu um comunicado e enviou o mesmo para os serviços do clube (juntamente com o pedido de apoio técnico para a marcação da AG extraordinária), anunciando que vai nomear uma Comissão de Fiscalização para substituir o Conselho Fiscal e Disciplinar demissionário, ao abrigo do nº 1 do Artigo 41 dos Estatutos do Sporting CP".

Aquele conselho justifica que as premissas não se verificam já que "continuam em funções Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Gestas, Luís Roque e Alexandre Godinho no CD" e no Conselho Fiscal e Disciplinar "continua em funções, pelo menos, Fernando Carvalho, que não renunciou, além de um membro suplente deste órgão, Tito Carvalho, que, até à data, não foi chamado a efectividade de funções".