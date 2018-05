Actualidade

O reforço de medidas de apoio à gravidez e primeira infância, idade ativa e trabalhadores do setor informal são as reformas "prioritárias" para o sistema de proteção social em Timor-Leste, defende um relatório hoje divulgado.

Preparado com o apoio de Portugal e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o relatório aponta ainda a necessidade de um reforço da capacidade institucional de todo o sistema, "ao nível da orçamentação, gestão, implementação, monitorização e avaliação de políticas, bem como alinhar as prioridades políticas com a distribuição orçamental".

"Estes fatores serão cruciais para que os investimentos na proteção social se reflitam em avanços no desenvolvimento humano e no bem-estar da população", refere.