Actualidade

O Governo da Nicarágua e a oposição concordaram, na segunda-feira, retomar as negociações sobre a democratização do regime, em troca de um levantamento parcial dos bloqueios nas estradas, anunciaram, em comunicado.

Na quarta-feira passada, a suspensão do diálogo abriu caminho a novos episódios de violência e protestos no país, que desde o dia 18 de abril já provocaram mais de 80 mortos.

"A delegação do governo e a Aliança Cívica pela Justiça e Democracia expressaram disposição em retomar o diálogo nacional na mesa plenária para reaver a agenda do tema da democratização", de acordo com o comunicado.