Actualidade

A Comissão Europeia apresenta hoje, em Estrasburgo, a proposta setorial para a Política de Coesão prevista no orçamento da União Europeia (UE) para 2021-2027, que poderá esclarecer as dúvidas quanto aos cortes propostos nesse setor.

A proposta setorial para a política de coesão, a primeira a ser apresentada, será revelada em Estrasburgo pelo vice-presidente do executivo comunitário para o Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, Jyrki Katainen, e pela comissária para a Política Regional, Corina Cretu.

A apresentação poderá esclarecer as dúvidas quanto ao valor preciso do corte que sofrerá a Política de Coesão no próximo quadro financeiro plurianual pós-2020. Em 02 de maio, a Comissão Europeia propôs cortes de cerca de 5% naquele setor, retificando horas depois, para 7%.