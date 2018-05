Actualidade

A coreógrafa Vera Mantero percorreu o país, como o artista Ernesto de Sousa (1921-88), nas suas pesquisas, e criou "As Práticas Propiciatórias dos Acontecimentos Futuros", que se estreia hoje, na Culturgest, em Lisboa, no âmbito do Festival Alkantara.

O título desta peça de dança "é o que Ernesto de Sousa dizia procurar na arte popular, na qual reconhecia a existência de autores e não apenas formas tradicionais transmitidas", com "soluções formais, em vez de simples repetição de padrões", assinala o texto da Culturgest sobre o espetáculo.

Com direção artística de Vera Mantero, e interpretação e cocriação de Henrique Furtado Vieira, Paulo Quedas e Vânia Rovisco, "As Práticas Propiciatórias dos Acontecimentos Futuros" vai estar na Culturgest, de hoje a quinta-feira, no palco do grande auditório.