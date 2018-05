Actualidade

Um destacado general da Coreia do Norte deve fazer uma visita aos Estados Unidos, noticiou hoje a agência de notícias sul-coreana Yonhap, sublinhando que se trata de uma deslocação pouco habitual.

O general Kim Yong chol chegou hoje ao aeroporto de Pequim onde efetua uma escala antes da deslocação aos Estados Unidos, na quarta-feira, acrescenta a agência de notícias que cita fontes diplomáticas.

O oficial da Coreia do Norte deve encontrar-se hoje com responsáveis da República Popular da China, num contexto de alterações diplomáticas no sentido da aproximação entre Pyongyang e Seul e no quadro da provável cimeira entre o líder norte-coreano Kim Jong un e o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, prevista para o dia 12 de junho em Singapura.