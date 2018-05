Actualidade

O prejuízo da Teixeira Duarte diminuiu para os 2,092 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, face às perdas de 8,862 milhões de euros registadas em igual período do ano passado.

Em comunicado, a construtora refere que além do impacto normal do desenvolvimento da atividade das entidades que integram o Grupo Teixeira Duarte nos seus diferentes mercados de atuação, o resultado do trimestre foi também influenciado por diferenças de câmbio desfavoráveis, que em março de 2018 foram negativas no valor de 35,027 milhões de euros.

Pela positiva, a Teixeira Duarte destaca o "impacto positivo da posição monetária líquida decorrente da aplicação da IAS 29 às empresas de Angola" de 11,146 milhões de euros.