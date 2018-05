Actualidade

O presidente do Governo Regional da Madeira disse hoje, na Assembleia Legislativa, no debate temático mensal sobre "Assuntos pendentes com o Governo da República", que a República prefere salvar a banca do que apoiar os portugueses do arquipélago.

"Está bem claro que este Governo central não tem nenhum problema em injetar mais 800 milhões de euros este ano de 2018 para continuar a salvar bancos, mas para apoiar cidadãos que vivem numa Região Autónoma, como a nossa, com vinte e cinco avos desse valor já é considerado um gasto incomportável para os contribuintes", disse Miguel Albuquerque.

Para Miguel Albuquerque, "é muito evidente para este Governo do PS que os 17 mil milhões de euros já gastos pelos contribuintes nos bancos são algo que há que compreender e aceitar, mas o apoio à mobilidade dos portugueses da Madeira e do Porto Santo é uma soma demasiado elevada para poder ser suportada pela República".