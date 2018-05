Actualidade

Um barco com 17 palestinianos que querem sair da Faixa de Gaza, entre eles dois feridos nos protestos das últimas semanas, partiu hoje do porto deste enclave com a intenção de romper o bloqueio israelita.

A embarcação, nomeada 'Barco da Liberdade', partiu acompanhada de outro barco que transporta jornalistas e fotógrafos com o objetivo de chegar a Chipre, para além de vários outros barcos mais pequenos que navegam até ao limite de seis milhas náuticas imposto por Israel.

A partir daí, os barcos do exército israelita podem disparar por violarem o bloqueio, como aconteceu no passado.