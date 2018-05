Actualidade

O governador do Banco de Itália, Ignazio Visco, defendeu hoje que a reação dos mercados financeiros à situação política em Itália é "grave, mas injustificada".

Numa intervenção anual sobre a economia italiana, o governador do banco central italiano afirmou que "é importante que a voz de Itália seja determinante em contextos onde o futuro da União Europeia é decidido", numa referência às decisões de curto prazo sobre a governação do bloco, orçamentos para vários anos e a revisão das regras financeiras.

A intervenção de Visco sobre a economia italiana ocorre no dia em que o país está à espera da formação do Governo que deverá ser proposto por Carlo Cottarelli, encarnação da austeridade orçamental escolhido pelo Presidente Sergio Mattarella, depois de ter vetado o Governo da coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga do Norte, vencedores das últimas eleições de março.