A operadora Oi obteve um lucro de 30,5 mil milhões de reais (7,1 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, com o registo da reestruturação da dívida a permitir-lhe recuperar do prejuízo de 2017, foi hoje anunciado.

Em comunicado ao mercado, a brasileira Oi reporta que, "como reflexo do registo da reestruturação da sua dívida aprovada no Plano de Recuperação Judicial", registou de janeiro a março um lucro de 30,5 mil milhões de reais (7,1 mil milhões de euros).

No período, a dívida líquida recuou para os 7,3 mil milhões de reais (1,7 mil milhões de euros) face aos 40,6 mil milhões de reais (9,45 mil milhões de euros) do período homólogo e aos 47,6 mil milhões de reais (11 mil milhões de euros) do último trimestre de 2017.