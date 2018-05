Actualidade

A petrolífera espanhola Cepsa vai começar este ano a abastecer companhias aéreas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mas ainda está "em negociações" com as transportadoras sobre o modelo de funcionamento, foi hoje divulgado.

"Vamos começar a abastecer combustível de aviação a companhias aéreas no aeroporto de Lisboa", disse aos jornalistas o presidente da Cepsa em Portugal, Álvaro Díaz Bild, que falava em Lisboa, à margem da apresentação do estudo Cepsa Energy Outlook, com dados sobre as tendências de consumo energético até 2030.

De acordo com o responsável, a companhia espera que isso aconteça "ao longo de 2018".