(CORREÇÃO) Lisboa, 29 mai (Lusa) - O grupo químico CUF, que pertence ao Grupo José de Mello, assume a partir de hoje uma nova marca, Bondalti, num momento de reforço do investimento com o objetivo de se tornar o maior produtor de cloro da Península Ibérica.

Segundo disse à Lusa o presidente do Conselho de Administração da CUF, João de Mello, o grupo está numa nova fase de investimentos, depois de ter atingido há mais de um ano a capacidade máxima de produção das unidades de Estarreja, após um investimento de 125 milhões de euros, e de estar em curso um investimento total de 55 milhões de euros na unidade que comprou à Solvay na Cantábria, em Espanha, e que deverá estar operacional no segundo semestre de 2019. (CORRIGIU-SE O VALOR DO INVESTIMENTO DE 50 PARA 125 MILHÕES DE EUROS E ESCLARECEU-SE QUE NO ANO PASSADO A EMPRESA ATINGIU A CAPACIDADE MÁXIMA DE PRODUÇÃO EM ESTARREJA)

"Com este investimento na Cantábria, mais o reforço em Estarreja e mais a estratégia de crescimento que continuamos a ter, penso que em um a três anos poderemos vir a ser líderes nessa área de negócio [de produção de cloro e derivados]", afirmou.