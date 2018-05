Actualidade

O arquiteto João Barros Matos vai coordenar a equipa responsável por elaborar o projeto de arquitetura para o Museu Nacional da Resistência e Liberdade, previsto para a Fortaleza de Peniche, foi hoje divulgado.

João Barros Matos foi o vencedor do concurso público de conceção do projeto, e vai receber um prémio de cinco mil euros, divulgaram hoje a Direção-Geral do Património Cultural e a Ordem dos Arquitetos.

Das 22 propostas apresentadas, o júri considerou que a vencedora se destacou pela proposta de "sobreposição de percursos de diferente natureza nunca perdendo, cada um deles, autonomia, significado ou fluidez no seu conjunto", refere o respetivo relatório, a que a agência Lusa teve acesso.