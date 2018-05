Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira descreveu hoje aos deputados as condições de "penosidade" com as quais são obrigados a trabalhar diariamente e apelaram ao Parlamento para que obrigue a Somincor a respeitar a Constituição da República.

"Metam esta gente na ordem!", disseram os sindicalistas hoje ouvidos numa comissão parlamentar, na sequência de requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP sobre a situação dos trabalhadores da Somincor - Sociedade Mineira de Neves Corvo, SA, subsidiária da Lundin Mining.

"Ser mineiro e trabalhar nesta indústria não é o mesmo do que ser deputado, com todo o respeito por todas as profissões", acrescentaram, reiterando ao longo das suas intervenções que a empresa "claramente" não demonstra respeito pela Constituição.